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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:10
https://ria.ru/20200603/1572393778.html
В Нижегородской области выявили 347 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области выявили 347 новых случаев заражения коронавирусом

12:10 03.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Нижегородской области превысило 10,8 тысячи человек, выздоровели 4,2 тысячи жителей региона, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Еще 347 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области, общее число заболевших достигло 10 850 человек. По словам главы региона Глеба Никитина, на количество выявляемых случаев оказывает влияние увеличение объемов тестирования, наступление дачного сезона и рост социальной активности в целом", - говорится в сообщении.
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По данным на 3 июня, 4289 жителей региона, то есть 39,5% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. Около 4 тысяч человек находится на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме, почти 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, более 5,2 тысячи – под наблюдением медиков.
Согласно данным стопкоронавирус.рф, скончались от коронавируса 116 жителей Нижегородской области, пять из них – за последние сутки.
"Ежедневно растет количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород. Много случаев, когда пациенты возвращаются к нормальной жизни после ИВЛ. Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.
По данным на 3 июня, 234 041 человек в Нижегородской области сдал тесты на коронавирусную инфекцию, за минувшие сутки число протестированных составило 6029 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинНижегородская областьОбщество
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