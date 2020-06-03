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2020-06-03T12:12
https://ria.ru/20200603/1572393703.html
В Брянске полиция проверит видео с издевательствами над мужчиной
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РИА Новости

В Брянске полиция проверит видео с издевательствами над мужчиной

12:09 03.06.2020 (обновлено: 12:12 03.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Брянская полиция проводит проверку информации о снятых на видео и выложенных в интернет издевательствах, где молодого мужчину то обливают помоями, то заживо закапывают в "могилу".
История о снятых брянскими блогерами роликах, в которых они издеваются над молодым человеком, появилась на форуме "Двач". Сообщалось, что герой видео является инвалидом, он приехал в Брянск из Ярославской области и проживает на съемной квартире без документов. Авторы скандальных видео перед съемками угощали молодого человека алкоголем, после чего то обливали помоями, то кормили "просрочкой", то закапывали его в импровизированную могилу. Эти стримы пользовались популярностью у определенного круга подписчиков, однако среди зрителей нашлись и те, кто обратился в полицию.
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"По данному факту проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Однако подробностей о герое и авторах видео пока официально не сообщается.
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