В Брянске полиция проверит видео с издевательствами над мужчиной

БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Брянская полиция проводит проверку информации о снятых на видео и выложенных в интернет издевательствах, где молодого мужчину то обливают помоями, то заживо закапывают в "могилу".
История о снятых брянскими блогерами роликах, в которых они издеваются над молодым человеком, появилась на форуме "Двач". Сообщалось, что герой видео является инвалидом, он приехал в Брянск из Ярославской области и проживает на съемной квартире без документов. Авторы скандальных видео перед съемками угощали молодого человека алкоголем, после чего то обливали помоями, то кормили "просрочкой", то закапывали его в импровизированную могилу. Эти стримы пользовались популярностью у определенного круга подписчиков, однако среди зрителей нашлись и те, кто обратился в полицию.
"По данному факту проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Однако подробностей о герое и авторах видео пока официально не сообщается.