В Тульской области умерли три пациента с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 45 до 86 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 42, сообщает правительство региона.
В Тульской области заболевание COVID-19 подтверждено у 4183 человек, число выздоровевших составляет 2037.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 45 до 86 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Киреевска и Донского. У них в анамнезе - хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в регионе умерли 42 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.