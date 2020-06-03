Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:07
https://ria.ru/20200603/1572393567.html
В Тульской области умерли три пациента с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Тульской области умерли три пациента с COVID-19

12:07 03.06.2020
159
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 45 до 86 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 42, сообщает правительство региона.
В Тульской области заболевание COVID-19 подтверждено у 4183 человек, число выздоровевших составляет 2037.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 45 до 86 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Киреевска и Донского. У них в анамнезе - хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в регионе умерли 42 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТульская областьКиреевскОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В Тульской области число излечившихся от коронавируса достигло 2037
Машина скорой помощи
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
Машина скорой помощи
В Красноярском крае умерли три пациента с коронавирусом
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Брянске полиция проверит видео с издевательствами над мужчиной
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч
Машина скорой помощи
В Тульской области умерли три пациента с коронавирусом
Москва
В ЦОДД озвучили статистику ДТП в Москве за апрель
Инспекторы ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В Иркутской области отменили цифровые пропуска
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Нижегородской области выявили 347 новых случаев заражения коронавирусом
Медик в машине скорой помощи
В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 972
Запорожская АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
Машина скорой помощи на улице Москвы
В Подмосковье мужчина с двухлетней дочерью попал под поезд
Спутники Марса Деймос и Фобос, снятые марсоходом Curiosity (сравнение с Луной)
Планетологи выяснили, что раньше у Марса были кольца
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Италии
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина
В ДНР ситуацию c коронавирусом назвали стабильной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
Лента новостейМолния