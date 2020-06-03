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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:56
https://ria.ru/20200603/1572392817.html
В Красноярском крае умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае умерли три пациента с коронавирусом

11:56 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 43, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерли двое мужчин и женщина. Все из Красноярска, возрастные. Всего умерших 43. На аппаратах ИВЛ 35 человек. Выздоровело 1300", - сказали в минздраве.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) 3 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 4654 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 51 территории края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 124 случая заболевания.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 161,9. Темп прироста за сутки – 2,7%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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