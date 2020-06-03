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2020-06-03T11:55
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Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
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РИА Новости

Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети

11:55 03.06.2020
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© РИА Новости / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС
© РИА Новости / Фалин
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Запорожская АЭС . Архивное фото
КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключили от энергосети и вывели в резерв в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, сообщила в среду пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".
"В 2.01 (совпадет с мск) 3 июня 2020 года энергоблок №6 Запорожской АЭС разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв в соответствии с регламентными процедурами в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в работе находятся два энергоблока Запорожской АЭС, суммарная мощность генераторов составляет 2000 МВт. На четвертом и пятом энергоблоках продолжается ремонт, первый энергоблок находится в резерве.
Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, радиационный фон в районе АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует естественному радиационному фону.
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Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, пятый - в 1989 году, шестой - в 1995 году.
Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входят десять шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи с невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская" по той же причине.
Кабмин Украины под председательством премьера создал антикризисный энергетический штаб. При этом и.о. главы министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец заявляла, что Украина переживает один из крупнейших за всю историю страны энергетических кризисов, выход из которого является вопросом национальной безопасности.
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Запорожская АЭСДТЭКЭнергоатомУкраинаВ мире
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