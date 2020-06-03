Ростуризм предложит более 20 новых туристических направлений по России

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму готовит представить россиянам на лето 2020 года более 20 новых туристических направлений для путешествий по стране, заявила советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

Ростуризм сформировал для себя чуть больше 20 туристических направлений, которые пока не находятся в топ-листе. Мы считаем, что для безопасности путешествий и для более равномерного распределения спроса по всей стране нужно познакомить туристов с возможностью отдыха в разных местах страны", - сказала она, выступая в эфире онлайн-трансляции Profi.Travel "Знай Наше 2020: продолжение".

Лысенкова напомнила, что в России есть прекрасные точки притяжения, невероятные водные артерии, которые могут быть "морезаменителем" для наших туристов. Эти курортные территории также готовы к приему гостей, насыщены экологическими, активными видами отдыха, там есть что посмотреть, есть варианты, как провести время, есть горячие источники, сплавы и очень интересные пляжи на реках и озёрах.

"Именно с этим мы планируем знакомить российского туриста и рассказывать туроператорам, что они смогут предложить клиентам. Те чартерные программы, которые мы разрабатываем, позволят запустить доступные виды отдыха с пакетными турами, где есть транспортные услуги, проживание, экскурсионные программы, упакованные в выгодную цену", - пояснила представитель ведомства.