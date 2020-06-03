Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-06-03T12:27
https://ria.ru/20200603/1572392566.html
Ростуризм предложит более 20 новых туристических направлений по России
https://cdn22.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:249:3072:1977_1036x0_80_0_0_0a87287b91e4d9973e6e5edcc04e56d6.jpg
РИА Новости

Ростуризм предложит более 20 новых туристических направлений по России

12:27 03.06.2020
1149
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Роман Владимиров
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму готовит представить россиянам на лето 2020 года более 20 новых туристических направлений для путешествий по стране, заявила советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.
"Ростуризм сформировал для себя чуть больше 20 туристических направлений, которые пока не находятся в топ-листе. Мы считаем, что для безопасности путешествий и для более равномерного распределения спроса по всей стране нужно познакомить туристов с возможностью отдыха в разных местах страны", - сказала она, выступая в эфире онлайн-трансляции Profi.Travel "Знай Наше 2020: продолжение".
Лысенкова напомнила, что в России есть прекрасные точки притяжения, невероятные водные артерии, которые могут быть "морезаменителем" для наших туристов. Эти курортные территории также готовы к приему гостей, насыщены экологическими, активными видами отдыха, там есть что посмотреть, есть варианты, как провести время, есть горячие источники, сплавы и очень интересные пляжи на реках и озёрах.
"Именно с этим мы планируем знакомить российского туриста и рассказывать туроператорам, что они смогут предложить клиентам. Те чартерные программы, которые мы разрабатываем, позволят запустить доступные виды отдыха с пакетными турами, где есть транспортные услуги, проживание, экскурсионные программы, упакованные в выгодную цену", - пояснила представитель ведомства.
Пляж в городе Сиде, Турция
1 июня, 17:17Туризм
Эксперты рассказали, куда туристы планируют отправиться во время отпусков
"В этом случае чартерные программы, как инструмент, очень эффективно работают в открытии новых регионов. Мы сейчас со всеми лидирующими туроператорами, которые раньше работали на выездном рынке, договариваемся, чтобы каждый из них взял себе альтернативное направление по России, кроме Крыма и Краснодарского края", - прокомментировала ситуацию Лысенкова.
410001
Обсудить 0
ТуризмРоссияНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Рекомендуем
Сотрудник санатория Октябрьский в Сочи косит траву на территории
Половину российских регионов начали открывать для туристов
Открытие магазина М.Видео после карантина
Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
Берлин
Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в Шенгенскую зону
Храм святителя Николая в Заяицком
Названы лучшие города России и СНГ для велосипедистов
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
"Аэрофлот" разрешил бесплатно переоформить купленные в июне билеты
Москва
В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей
Социальная сеть Instagram
Instagram запустил в России новую функцию
Биолог работает в боксе биологической безопасности
В Томской области биологи обнаружили редкий вид хантавирусов
Пляж в городе Сиде, Турция
Эксперты рассказали, куда туристы планируют отправиться во время отпусков
Набережная в Сочи
Туристы в путешествиях по России везде получат базовую медицинскую помощь
Участники во время восхождения на Западную вершину Эльбруса в рамках XI Международного фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2019 в Кабардино-Балкарской республике
Турфирмы отменяют путевки с восхождением на Эльбрус
Санаторий Октябрьский в Сочи
Пока без моря: санатории Сочи встречают первых туристов
Города мира. Женева
ВОЗ даст рекомендации по проведению массовых мероприятий в России
Сотрудница санатория
Роспотребнадзор и Ростуризм согласовали правила открытия отелей
Заместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг в Москве. 3 июня 2020
Вице-премьер ПНС Ливии прибыл в Москву на переговоры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
Лента новостейМолния