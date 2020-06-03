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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:51
https://ria.ru/20200603/1572392534.html
Из-за пандемии помощь диабетикам в мире сократилась вдвое, заявили в ВОЗ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_7a137cc40888951cba2ee0fd01b2bc8e.jpg
РИА Новости

Из-за пандемии помощь диабетикам в мире сократилась вдвое, заявили в ВОЗ

11:51 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм
Медик надевает защитный костюм
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик надевает защитный костюм. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Пандемия COVID-19 привела к сокращению помощи людям с диабетом, онкозаболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами по всему миру, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Если смотреть по мировому уровню, мы знаем, что на 49% снизилась терапия для людей с диабетом, на 42% снизилось лечение онкозаболеваний, на 31% - лечение людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - заявила она на онлайн-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ.
Причинами сложившейся ситуации является перепрофилирование учреждений здравоохранения на прием пациентов с коронавирусом, а также изоляция, из-за которой люди не могут обратиться за помощью.
"Если смотреть по России, …вмешательство в такие заболевания, которые приводят к острому инфаркту миокарда, снизилось на 25%. Тем не менее, статистика и внимание к этим группам населения, которые сейчас требуют лечения, очень высокое", - заявила Вуйнович.
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Она отметила, что в России продолжает оказываться помощь больным в амбулаторных отделениях, контакты с пациентами поддерживаются по телефону. Вуйнович отметила, что сформировалась большая очередь для лиц пожилого возраста с деменцией и проблемами с памятью, но для решения проблемы уже разрабатывается онлайн-система, которая позволит этим людям и их родственникам получить помощь и доступ к лечению.
В сфере реабилитации ВОЗ вместе с национальным центром реабилитации работает над созданием сериала для показа телевидению, фильм позволит в удаленном режиме дать рекомендации людям, проходящим реабилитацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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