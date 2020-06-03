Из-за пандемии помощь диабетикам в мире сократилась вдвое, заявили в ВОЗ

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Пандемия COVID-19 привела к сокращению помощи людям с диабетом, онкозаболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами по всему миру, заявила представитель ВОЗ в России Пандемия COVID-19 привела к сокращению помощи людям с диабетом, онкозаболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами по всему миру, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович

"Если смотреть по мировому уровню, мы знаем, что на 49% снизилась терапия для людей с диабетом, на 42% снизилось лечение онкозаболеваний, на 31% - лечение людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - заявила она на онлайн-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ

Причинами сложившейся ситуации является перепрофилирование учреждений здравоохранения на прием пациентов с коронавирусом, а также изоляция, из-за которой люди не могут обратиться за помощью.

"Если смотреть по России, …вмешательство в такие заболевания, которые приводят к острому инфаркту миокарда, снизилось на 25%. Тем не менее, статистика и внимание к этим группам населения, которые сейчас требуют лечения, очень высокое", - заявила Вуйнович.

Она отметила, что в России продолжает оказываться помощь больным в амбулаторных отделениях, контакты с пациентами поддерживаются по телефону. Вуйнович отметила, что сформировалась большая очередь для лиц пожилого возраста с деменцией и проблемами с памятью, но для решения проблемы уже разрабатывается онлайн-система, которая позволит этим людям и их родственникам получить помощь и доступ к лечению.

В сфере реабилитации ВОЗ вместе с национальным центром реабилитации работает над созданием сериала для показа телевидению, фильм позволит в удаленном режиме дать рекомендации людям, проходящим реабилитацию.