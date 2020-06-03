В Тульской области число излечившихся от коронавируса достигло 2037

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Число пациентов, которые выздоровели после коронавиурсной инфекции в Тульской области, превысило 2 тысячи, из них 116 за последние сутки, сообщает областное правительство.
"(За сутки) 116 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки в области зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все своевременно изолированы", - информируют областные власти.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 4183 человек, число выздоровевших выросло до 2037. В регионе умерли 39 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.