В Тульской области число излечившихся от коронавируса достигло 2037

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 4183 человек, число выздоровевших выросло до 2037. В регионе умерли 39 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.