Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:50
https://ria.ru/20200603/1572392470.html
В Тульской области число излечившихся от коронавируса достигло 2037
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Тульской области число излечившихся от коронавируса достигло 2037

11:50 03.06.2020
116
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Число пациентов, которые выздоровели после коронавиурсной инфекции в Тульской области, превысило 2 тысячи, из них 116 за последние сутки, сообщает областное правительство.
"(За сутки) 116 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки в области зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все своевременно изолированы", - информируют областные власти.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 4183 человек, число выздоровевших выросло до 2037. В регионе умерли 39 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТулаТульская областьОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Китай опроверг информацию о сокрытии данных от ВОЗ в начале эпидемии
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В Китае прокомментировали новую ядерную политику России
Медик
ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса
Фельдшер
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Полицейские в Индии
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Неоправданная жестокость: полиция США стреляет в журналистов
Неоправданная жестокость: полиция США стреляет в журналистов
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
В России выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент
Екатеринбург
Суд в Екатеринбурге отказался удовлетворить иск о режиме самоизоляции
Наручники
Совладельца бренда "Довгань" объявили в международный розыск
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer
Эксперт прокомментировал полет бомбардировщиков США над Черным морем
Открытие магазина М.Видео после карантина
Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
Палата в больнице
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
Лента новостейМолния