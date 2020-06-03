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2020-06-03T11:48
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При взрыве бомбы на юге Афганистана погибли девять человек
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РИА Новости

При взрыве бомбы на юге Афганистана погибли девять человек

11:48 03.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли, пять пострадали при взрыве придорожной бомбы в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщил источник РИА Новости.
"Девять человек погибли и еще пятеро были ранены, когда гражданский автомобиль был подорван придорожной бомбой в районе Аргистан сегодня утром", - сообщил источник.
Радикальное движение "Талибан" пока никак не прокомментировало инцидент, однако, по словам источника, бомба могла быть установлена талибами.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещена в России
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