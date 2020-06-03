При взрыве бомбы на юге Афганистана погибли девять человек

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли, пять пострадали при взрыве придорожной бомбы в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщил источник РИА Новости.

"Девять человек погибли и еще пятеро были ранены, когда гражданский автомобиль был подорван придорожной бомбой в районе Аргистан сегодня утром", - сообщил источник.