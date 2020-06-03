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Туризм
2020-06-03T11:53
https://ria.ru/20200603/1572392324.html
Турфирмы отменяют путевки с восхождением на Эльбрус
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287772_0:322:3067:2047_1036x0_80_0_0_e52cfd23027a47ed3a1b29202426e293.jpg
РИА Новости

Турфирмы отменяют путевки с восхождением на Эльбрус

11:53 03.06.2020
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкУчастники во время восхождения на Западную вершину Эльбруса в рамках XI Международного фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2019 в Кабардино-Балкарской республике
Участники во время восхождения на Западную вершину Эльбруса в рамках XI Международного фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2019 в Кабардино-Балкарской республике
© РИА Новости / Антон Подгайко
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Туристические компании были вынуждены отменить июньские восхождения на высочайшую вершину Европы – Эльбрус, планы на июль – также под вопросом, сообщает TourDom.ru.
Причиной стало продление ограничений на прием туристов в Кабардино-Балкарии, на территории которой находится гора. Как и во многих других курортных регионах России, из-за распространения коронавируса в республике был принят запрет, который действовал до 1 июня. Однако администрация продлила его на неопределенный срок – "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки".
Исполнительный директор компании, специализирующейся на турах по России, Юлия Григорьева сообщила, что оператор отменяет все туры с восхождением до 15 июня. Клиентам возвращают деньги или переносят путешествие.
По ее словам, туры с более поздними датами пока не отменены, но очень вероятно, что это придется сделать, есть прогнозы, что прием туристов в Приэльбрусье будет невозможен до августа.
Некоторые компании надеются восстановить работу в этом регионе в конце месяца, но в соответствии со всеми постановлениями главы республики. Тем, кто не смог отправиться на гору в период ограничений, предлагают различные варианты по переносу дат тура, замене на другое направление. Однако основная часть гостей предпочитает ждать.
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По словам гендиректора еще одной туркомпании Сергея Василискова, 90 процентов клиентов готовы попытаться совершить восхождение на Эльбрус в августе-сентябре. Что касается иностранцев, то часть из них перенесла путешествие на следующий год, другие еще надеются оказаться на вершине в этом.
Сергей Василисков добавил, что по его данным авансы от туристических компаний местные отели уже потратили на подготовку к сезону. "Кто-то поменял отопление, кто-то пристроил новый корпус. Денег нет. Если туризм не возобновится и в июле, то это приведет к разорению многих участников цепочки, включая отели, кафе и транспортников", — уверен эксперт.
Гид одной из компаний, занимающейся организацией восхождений, рассказал, что "с южного склона вообще все закрыто – гостиницы, канатки, не работают ратраки, с северного (менее популярного) зайти на гору в теории можно, там есть возможность разбить палаточный лагерь". Но первых восхождений ждут не раньше августа-сентября. Правда, профессионал уверен, что если запрет не снимут долго, то местные гиды начнут водить группы тайком.
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