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2020-06-03T11:47
https://ria.ru/20200603/1572392226.html
В России выплатили уже 400 тысяч пособий на детей до семи лет
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РИА Новости

В России выплатили уже 400 тысяч пособий на детей до семи лет

11:47 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пособие на детей от трех до семи выплатили на 400 тысяч детей, заявлений на эту выплату поступило более чем на 1,3 миллиона детей, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Он добавил, что запланированные на 1 июля выплаты детям от трех до семи лет стартовали на месяц раньше. Пособия будут предоставляться в течение 2020 года в размере половины прожиточного минимум на ребенка. В Минтруде планируют, что выплату получат 2 миллиона семей.
Несчастная домохозяйка
1 июня, 14:35Сказано в эфире
Пособие для домохозяек – почему нет?Предложение думской фракции ЛДПР о введении пособия для домохозяек не встретило поддержки ни в правительстве, ни у коллег-парламентариев. Свое отношение к этой идее высказала в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Светлана Бессараб.
"Сегодня мы уже выплатили... это пособие 400 тысячам детей, всего заявлений нам поступило более одного миллиона трехсот тысяч", - рассказал Котяков на заседании Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Котяков добавил, что в ближайшее будет закрыт весь сформированный запрос.
Он уточнил, что выплату на детей до трех лет с апреля по июнь смогут получить семьи более 5 миллионов детей, она уже выплачена 3,7 миллиона детей. Кассовый расход составил почти 38 миллиардов рублей.
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РоссияАнтон КотяковОбщество
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