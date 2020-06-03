В России выплатили уже 400 тысяч пособий на детей до семи лет

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пособие на детей от трех до семи выплатили на 400 тысяч детей, заявлений на эту выплату поступило более чем на 1,3 миллиона детей, сообщил глава Минтруда РФ Пособие на детей от трех до семи выплатили на 400 тысяч детей, заявлений на эту выплату поступило более чем на 1,3 миллиона детей, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков

Он добавил, что запланированные на 1 июля выплаты детям от трех до семи лет стартовали на месяц раньше. Пособия будут предоставляться в течение 2020 года в размере половины прожиточного минимум на ребенка. В Минтруде планируют, что выплату получат 2 миллиона семей.

"Сегодня мы уже выплатили... это пособие 400 тысячам детей, всего заявлений нам поступило более одного миллиона трехсот тысяч", - рассказал Котяков на заседании Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Котяков добавил, что в ближайшее будет закрыт весь сформированный запрос.