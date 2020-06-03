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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-06-03T11:46
https://ria.ru/20200603/1572392176.html
Экспорт АПК Москвы в первом квартале вырос на 33%
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РИА Новости

Экспорт АПК Москвы в первом квартале вырос на 33%

11:46 03.06.2020
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолочная продукция
Молочная продукция
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Москвы в 1 квартале 2020 года вырос на 33% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 861 миллиона долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Экспорт носит отложенный характер, и показатели, которые мы сейчас имеем – это результаты работы, начатой московскими производителями еще в прошлом году. Московские компании сумели реализовать наработанные договоренности на международных рынках в первом квартале и адаптировали к новым условиям свою работу во втором квартале. Для этого экспортерам город предложил индивидуальные меры поддержки такие как "менторская гостиная", и специальные антикризисные меры – "экспортный кэшбэк" и возмещение затрат на операции по выходу на международный рынок", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что всего за первый квартал 2020 года экспорт продукции АПК столичными компаниями был осуществлен в 112 стран. Ключевыми партнерами стали Турция (145,2 миллиона долларов), Казахстан (100,1), Белоруссия (60,4), Египет (52,4), Судан (47,4). По данным центра "Моспром", эти страны занимают 47% от общего объема экспорта столичного АПК.
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Наибольшего роста в первом квартале удалось добиться по экспорту продуктов на основе муки и молока (44,3%), шоколада (13,5%). При этом рекордный рост объемов показал экспорт мяса и субпродуктов птицы – 548,9%, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Он подчеркнул, что Центр "Моспром" создал все необходимые условия московским экспортерам для расширения внешнеэкономических связей в условиях пандемии.
"Центр помогает московским компаниям провести предварительные переговоры с зарубежными покупателями и подобрать проверенных международных байеров и контрагентов, проводит онлайн бизнес-миссии и индивидуальный комплекс предпродажных мероприятий для уже действующих зарубежных покупателей̆. Также для автоматизации обращений были созданы виртуальные помощники "Экспорт Москвы". В любой момент экспортер может прислать запрос на получение поддержки или сообщить о барьерах, препятствующих экспорту", - цитирует Прохорова пресс-служба департамента.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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