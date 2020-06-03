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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:52
https://ria.ru/20200603/1572392146.html
В Калининградской области умерли четыре пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Калининградской области умерли четыре пациента с коронавирусом

11:52 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 3 июн - РИА Новости. Четыре человека с выявленным коронавирусом скончались в больницах Калининграда за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 увеличилось до 29, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 35 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 29, четверо умерли за сутки. Из них двое - мужчины, одному было 38 лет, у него было тяжелое заболевание печени, второму - 68 лет, он страдал тяжелыми сосудистыми заболеваниями. А также две женщины – 71 года с онкологией и женщина, 64 года, с сахарным диабетом", - сказали в оперштабе.
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По данным оперштаба, среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции шесть выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семье и по месту работы заболевших, 29 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 18 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного тяжелая форма. Один из заболевших прибыл из другого региона, вирус у него выявили по результатам лабораторных обследований в условиях обсервации.
Всего на 3 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 55,3 тысячи человек. Выявлено 1642 случая заражения, 698 человек из них выздоровели (28 — за последние сутки), умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4508 человек, в том числе 108 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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