В Калининградской области умерли четыре пациента с коронавирусом

"За последние сутки в области подтверждено 35 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 29, четверо умерли за сутки. Из них двое - мужчины, одному было 38 лет, у него было тяжелое заболевание печени, второму - 68 лет, он страдал тяжелыми сосудистыми заболеваниями. А также две женщины – 71 года с онкологией и женщина, 64 года, с сахарным диабетом", - сказали в оперштабе.

По данным оперштаба, среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции шесть выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семье и по месту работы заболевших, 29 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 18 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного тяжелая форма. Один из заболевших прибыл из другого региона, вирус у него выявили по результатам лабораторных обследований в условиях обсервации.