Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:44
https://ria.ru/20200603/1572392083.html
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Италии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1036x0_80_0_0_8051c5a5cee56456bef01de804601300.jpg
РИА Новости

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Италии

11:44 03.06.2020
1282
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Уровень заражения COVID-19 в Италии снижается, новых случаев наблюдается меньше, но для возобновления туризма необходимо принять меры безопасности, считает старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смолвуд.
"Мы все знаем, что Италия была первой европейской страной, которая была сильно поражена этим вирусом. И мы видим за последние месяцы небольшое снижение случаев заражения в Италии, и сейчас ситуация подошла к тому, что уровень передачи достаточно хорошо контролируется", - констатировала Смолвуд в ходе онлайн брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ.
Что касается туризма, отметила она, сейчас очень многие страны думают о летних месяцах и туристическом секторе, поскольку он также очень пострадал, что очень сказывается на европейской экономике.
"Необходимо, чтобы все заработало безопасно. Здесь нужно будет предпринять самые разные меры безопасности в области здравоохранения с тем, чтобы люди могли снова путешествовать", - отметила эксперт ВОЗ.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
В Италии 3 июня вступает в силу последняя часть карантинных послаблений, которая позволит жителям Апеннин беспрепятственно передвигаться по ее территории, а гражданам стран Шенгена и Великобритании – приезжать в Италию как туристам.
Поправить пошатнувшееся финансовое положение Италия намерена за счет европейских граждан: для них она со среды отменит необходимость прохождения 14-дневного карантина.
Согласно официальным данным, в Италии зафиксированы более 233 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, 157 тысяч больных выздоровели, общее число жертв составило 33 530 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
240000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВеликобританияИталияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте рассказал о снижении числа случаев коронавируса по всей Италии
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с коронавирусом
Италия
Италия ждет первых туристов из Европы после снятия ограничений
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
В МИД ФРГ оценили угрозы Трампа развернуть войска против протестующих
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано
Посол отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Италии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Решение о передвижении между ЕС третьими странами примут на этой неделе
Открытие магазина М.Видео после карантина
Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
Маттео Ренци
Ренци предложил изменить Конституцию Италии
Массовая акция правоцентристской оппозиции в центре Рима
Минздрав Италии призвал к осторожности в отсутствие победы над COVID-19
Запорожская АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Европе нет стран, получивших иммунитет к коронавирусу, заявили в ВОЗ
Берлин
Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в Шенгенскую зону
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Глава Минтруда назвал число безработных в России
Итальянская правоцентристская оппозиция устроила массовую акцию протеста в центре Рима
Итальянская правоцентристская оппозиция устроила акцию протеста в Риме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
Лента новостейМолния