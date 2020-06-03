ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Италии

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Уровень заражения Уровень заражения COVID-19 Италии снижается, новых случаев наблюдается меньше, но для возобновления туризма необходимо принять меры безопасности, считает старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) Кэтрин Смолвуд.

"Мы все знаем, что Италия была первой европейской страной, которая была сильно поражена этим вирусом. И мы видим за последние месяцы небольшое снижение случаев заражения в Италии, и сейчас ситуация подошла к тому, что уровень передачи достаточно хорошо контролируется", - констатировала Смолвуд в ходе онлайн брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ.

Что касается туризма, отметила она, сейчас очень многие страны думают о летних месяцах и туристическом секторе, поскольку он также очень пострадал, что очень сказывается на европейской экономике.

"Необходимо, чтобы все заработало безопасно. Здесь нужно будет предпринять самые разные меры безопасности в области здравоохранения с тем, чтобы люди могли снова путешествовать", - отметила эксперт ВОЗ.

В Италии 3 июня вступает в силу последняя часть карантинных послаблений, которая позволит жителям Апеннин беспрепятственно передвигаться по ее территории, а гражданам стран Шенгена и Великобритании – приезжать в Италию как туристам.

Поправить пошатнувшееся финансовое положение Италия намерена за счет европейских граждан: для них она со среды отменит необходимость прохождения 14-дневного карантина.

Согласно официальным данным, в Италии зафиксированы более 233 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, 157 тысяч больных выздоровели, общее число жертв составило 33 530 человека.