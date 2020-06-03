На Урале власти призвали отказаться от поездок в "Аркаим" из-за COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн - РИА Новости. Гражданам, которые планировали посетить историко-культурный заповедник "Аркаим" в Гражданам, которые планировали посетить историко-культурный заповедник "Аркаим" в Челябинской области в июне, рекомендуется отказаться от поездок из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, сообщил в среду глава Брединского района, где находится заповедник, Сергей Воробьев

По его данным, 21-22 июня, в День летнего солнцестояния, многие граждане планируют посетить историко-культурный заповедник "Аркаим", который расположен в 8 километрах к северу от поселка Амурский Калининского сельского поселения Брединского района.

"Сегодня это исключительная ситуация. Пандемия внесла свои коррективы не только в жизнь страны, области, района, но и в подготовку к приему туристов в заповедник "Аркаим". В этом году в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо отказаться от поездки на Аркаим", - приводятся слова Воробьева на сайте администрации района.

В Брединском районе выявлены 17 случаев заражения COVID-19, уточнил он. Глава района добавил, что есть один летальный случай - умер врач общей практики Калининской участковой больницы, очаг вспышки коронавирусной инфекции – Калининское сельское поселение.

Согласно распоряжению правительства региона, деятельность баз отдыха, пансионатов, санаторий приостановлена до 30 июня 2020 года. "Остается в силе и приказ министерства культуры Челябинской области от 26 марта 2020 года, в соответствии с которым заповедник "Аркаим" приостановил свою деятельность. Музей, сам лагерь закрыты. Не расселяют гостей и не проводят экскурсии", - отметил Воробьев.

Глава района в связи с этим напомнил, что любые заезды, размещения являются нелегальными и противоречат распоряжению правительства Челябинской области. "Главное на сегодня, чтобы побыстрее выйти с режима повышенной готовности, из борьбы с коронавирусом – это максимальная самоизоляция. Ведь победить коронавирус и предотвратить его распространение на территории района, на Аркаиме, мы сможем только совместными усилиями", - добавил он.

По данным минздрава региона, на утро 3 июня в области подтверждены 3356 случаев заболевания COVID-19 (плюс 114 новых подтверждения ко вчерашнему дню), за прошедшие сутки выписаны 85 человек. Всего 1479 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.