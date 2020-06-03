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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:47
https://ria.ru/20200603/1572391900.html
На Урале власти призвали отказаться от поездок в "Аркаим" из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/152832/29/1528322922_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_3129e58b45db1ffc6310e927009e6155.jpg
РИА Новости

На Урале власти призвали отказаться от поездок в "Аркаим" из-за COVID-19

11:41 03.06.2020 (обновлено: 11:47 03.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк"Спираль желаний" на сопке "Шаманка" в историко-культурном заповеднике "Аркаим"
Спираль желаний на сопке Шаманка в историко-культурном заповеднике Аркаим
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Спираль желаний" на сопке "Шаманка" в историко-культурном заповеднике "Аркаим". Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн - РИА Новости. Гражданам, которые планировали посетить историко-культурный заповедник "Аркаим" в Челябинской области в июне, рекомендуется отказаться от поездок из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, сообщил в среду глава Брединского района, где находится заповедник, Сергей Воробьев.
По его данным, 21-22 июня, в День летнего солнцестояния, многие граждане планируют посетить историко-культурный заповедник "Аркаим", который расположен в 8 километрах к северу от поселка Амурский Калининского сельского поселения Брединского района.
"Сегодня это исключительная ситуация. Пандемия внесла свои коррективы не только в жизнь страны, области, района, но и в подготовку к приему туристов в заповедник "Аркаим". В этом году в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо отказаться от поездки на Аркаим", - приводятся слова Воробьева на сайте администрации района.
В Брединском районе выявлены 17 случаев заражения COVID-19, уточнил он. Глава района добавил, что есть один летальный случай - умер врач общей практики Калининской участковой больницы, очаг вспышки коронавирусной инфекции – Калининское сельское поселение.
Согласно распоряжению правительства региона, деятельность баз отдыха, пансионатов, санаторий приостановлена до 30 июня 2020 года. "Остается в силе и приказ министерства культуры Челябинской области от 26 марта 2020 года, в соответствии с которым заповедник "Аркаим" приостановил свою деятельность. Музей, сам лагерь закрыты. Не расселяют гостей и не проводят экскурсии", - отметил Воробьев.
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Глава района в связи с этим напомнил, что любые заезды, размещения являются нелегальными и противоречат распоряжению правительства Челябинской области. "Главное на сегодня, чтобы побыстрее выйти с режима повышенной готовности, из борьбы с коронавирусом – это максимальная самоизоляция. Ведь победить коронавирус и предотвратить его распространение на территории района, на Аркаиме, мы сможем только совместными усилиями", - добавил он.
По данным минздрава региона, на утро 3 июня в области подтверждены 3356 случаев заболевания COVID-19 (плюс 114 новых подтверждения ко вчерашнему дню), за прошедшие сутки выписаны 85 человек. Всего 1479 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ВоробьевЧелябинская областьОбщество
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