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В МИД ФРГ оценили угрозы Трампа развернуть войска против протестующих
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РИА Новости

В МИД ФРГ оценили угрозы Трампа развернуть войска против протестующих

11:41 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа развернуть войска для подавления волны протестов, охвативших американские города.
Ранее Трамп настоятельно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве и заявил, что развернет вооруженные силы Соединенных Штатов, если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей.
"Вместо того, чтобы лить масло в огонь, мы должны искать примирения. Вместо того, чтобы сеять между нами раздор, мы должны сотрудничать вместе против радикальных экстремистов", - заявил Маас изданию Spiegel.
По его словам, "демократы не должны усиливать эскалацию - даже словами". "Несправедливость в одном месте угрожает справедливости в любом другом. COVID-19 угрожает не только жизням, здоровью и благополучию, но и в целом самым слабым. Вирус также питает расизм и антисемитизм по всему миру", - заявил Маас.
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Он добавил, что с этими заявлениями необходимо бороться сообща, что при этом каждый должен "подметать у своей двери". Накануне Маас заявлял, что с пониманием относится к мирных акциям протеста в США, выразив надежду, что они "возымеют какой-то эффект".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Дональд ТрампМИД ГерманииСШАВ мире
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