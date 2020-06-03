В МИД ФРГ оценили угрозы Трампа развернуть войска против протестующих

Ранее Трамп настоятельно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве и заявил, что развернет вооруженные силы Соединенных Штатов, если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей.

"Вместо того, чтобы лить масло в огонь, мы должны искать примирения. Вместо того, чтобы сеять между нами раздор, мы должны сотрудничать вместе против радикальных экстремистов", - заявил Маас изданию Spiegel

По его словам, "демократы не должны усиливать эскалацию - даже словами". "Несправедливость в одном месте угрожает справедливости в любом другом. COVID-19 угрожает не только жизням, здоровью и благополучию, но и в целом самым слабым. Вирус также питает расизм и антисемитизм по всему миру", - заявил Маас.

Он добавил, что с этими заявлениями необходимо бороться сообща, что при этом каждый должен "подметать у своей двери". Накануне Маас заявлял, что с пониманием относится к мирных акциям протеста в США, выразив надежду, что они "возымеют какой-то эффект".