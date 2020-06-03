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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:40
https://ria.ru/20200603/1572391827.html
В КБР умерли два пациента с коронавирусом
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РИА Новости

В КБР умерли два пациента с коронавирусом

11:40 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 25, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 23 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"За сутки скончались два пациента: мужчина 1938 года рождения, житель селения Малка, и житель Нальчика 1952 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 3052. Выздоровели за сутки 90 человек, всего выздоровевших – 1362.
В госпиталях находятся 882 человека, из которых 52 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 605 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2196 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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