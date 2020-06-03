Половину российских регионов начали открывать для туристов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Примерно половина российских регионов в разной степени начали снимать ограничительные меры и открываться для туристов, заявила советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.
"На текущий момент половина регионов ещё находятся на стадии определения точных дат открытия, но половина уже в той или иной степени открыла. Кто-то открыл все санатории, кто-то открыл гостиницы, но ещё не открыты объекты развлечения или музейные объекты показа. Где-то объекты открываются, но с ограничениями", - сказала она в ходе онлайн-трансляции.
По словам Лысенковой, решения принимаются с учетом эпидобстановки в регионе, готовности медицинской системы и запуска бизнеса.
Представитель ведомства также напомнила, что портал Russia.Travel, который является информационной площадкой Федерального агентства по туризму, с начала июня начал публиковать информацию о том, как и когда в каждом регионе страны можно будет перемещаться туристам.
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