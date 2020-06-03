Половину российских регионов начали открывать для туристов

"На текущий момент половина регионов ещё находятся на стадии определения точных дат открытия, но половина уже в той или иной степени открыла. Кто-то открыл все санатории, кто-то открыл гостиницы, но ещё не открыты объекты развлечения или музейные объекты показа. Где-то объекты открываются, но с ограничениями", - сказала она в ходе онлайн-трансляции.