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Туризм
2020-06-03T11:40
https://ria.ru/20200603/1572391799.html
Половину российских регионов начали открывать для туристов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572106127_0:95:3078:1826_1036x0_80_0_0_f0726eea2981a7ec4691ad554d7e3d9b.jpg
РИА Новости

Половину российских регионов начали открывать для туристов

11:40 03.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудник санатория "Октябрьский" в Сочи косит траву на территории
Сотрудник санатория Октябрьский в Сочи косит траву на территории
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Сотрудник санатория "Октябрьский" в Сочи косит траву на территории. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Примерно половина российских регионов в разной степени начали снимать ограничительные меры и открываться для туристов, заявила советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.
"На текущий момент половина регионов ещё находятся на стадии определения точных дат открытия, но половина уже в той или иной степени открыла. Кто-то открыл все санатории, кто-то открыл гостиницы, но ещё не открыты объекты развлечения или музейные объекты показа. Где-то объекты открываются, но с ограничениями", - сказала она в ходе онлайн-трансляции.
По словам Лысенковой, решения принимаются с учетом эпидобстановки в регионе, готовности медицинской системы и запуска бизнеса.
Представитель ведомства также напомнила, что портал Russia.Travel, который является информационной площадкой Федерального агентства по туризму, с начала июня начал публиковать информацию о том, как и когда в каждом регионе страны можно будет перемещаться туристам.
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ТуризмРоссияНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
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