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Культура
2020-06-03T11:48
https://ria.ru/20200603/1572391768.html
Картина Айвазовского продана на Sotheby's почти за три миллиона долларов
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РИА Новости

Картина Айвазовского продана на Sotheby's почти за три миллиона долларов

11:48 03.06.2020
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© Sotheby'sКартина художника Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив"
Картина художника Ивана Айвазовского Неаполитанский залив
© Sotheby's
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Работа русского художника Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" продана на аукционе Sotheby's за 2,295 миллиона фунтов стерлингов (2,89 миллиона долларов), сообщается на сайте аукционного дома.
Работа Айвазовского, написанная в 1878 году, оценивалась в 800 тысяч – 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Однако картина была продана примерно в два раза дороже.
На "русских" торгах Sotheby’s также были представлены работы Константина Маковского, Алексея Саврасова, Николая Рериха, Петра Кончаловского, Александра Герасимова и других русских художников.
Всего торги произведениями русского искусства Sotheby's принесли 5,6 миллиона фунтов стерлингов (7 миллионов долларов).
"Русские" торги Sotheby's проходили онлайн с 26 мая до 2 июня. Ранее сообщалось, что аукцион "Русское декоративно-прикладное искусство, Фаберже и иконы" будет открыт для участников с 9 по 17 июня.
С начала 2020 года Sotheby's провел более 50 онлайн-торгов, выручив более 100 миллионов долларов.
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