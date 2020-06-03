Картина Айвазовского продана на Sotheby's почти за три миллиона долларов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Работа русского художника Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" продана на аукционе Sotheby's за 2,295 миллиона фунтов стерлингов (2,89 миллиона долларов), сообщается на сайте аукционного дома.

Работа Айвазовского, написанная в 1878 году, оценивалась в 800 тысяч – 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Однако картина была продана примерно в два раза дороже.

На "русских" торгах Sotheby’s также были представлены работы Константина Маковского, Алексея Саврасова, Николая Рериха, Петра Кончаловского, Александра Герасимова и других русских художников.

Всего торги произведениями русского искусства Sotheby's принесли 5,6 миллиона фунтов стерлингов (7 миллионов долларов).

"Русские" торги Sotheby's проходили онлайн с 26 мая до 2 июня. Ранее сообщалось, что аукцион "Русское декоративно-прикладное искусство, Фаберже и иконы" будет открыт для участников с 9 по 17 июня.