Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса превысило 900

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло с 24 до 27, выздоровели более 900 человек, из которых 102 - за последние сутки, сообщила администрация региона.

В области за прошедшие сутки подтверждено 56 случаев COVID-19, всего за весь период - 2853.

"Выздоровел в регионе 941 пациент с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 2 июня – 102 человека. За период наблюдения в области отмечено 27 летальных случаев", - говорится в сообщении.

Во вторник сообщалось, что в области умерли 24 пациента с COVID-19.

Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.