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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:38
https://ria.ru/20200603/1572391687.html
Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса превысило 900
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса превысило 900

11:38 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло с 24 до 27, выздоровели более 900 человек, из которых 102 - за последние сутки, сообщила администрация региона.
В области за прошедшие сутки подтверждено 56 случаев COVID-19, всего за весь период - 2853.
"Выздоровел в регионе 941 пациент с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 2 июня – 102 человека. За период наблюдения в области отмечено 27 летальных случаев", - говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось, что в области умерли 24 пациента с COVID-19.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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