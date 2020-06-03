Google убрал из магазина приложение, удаляющее китайские программы

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Google убрал из магазина популярное в Индии приложение Remove China App, которое позволяет находить и удалять со смартфона разработанные в Китае программы, сообщает портал TechCrunch

Как указывает портал, программа Remove China App, которая была разработана индийской компанией OneTouch AppLabs, является одним из самых популярных приложений в Индии. С конца мая пользователи в стране загрузили его более 5 миллионов раз. Такой интерес среди индийской аудитории портал объясняет ростом антикитайских настроений на фоне обострения территориального спора между странами.

Однако приложение было удалено из магазина Google Play Store, так как оно нарушает правила Google для разработчиков, пишет портал. В соответствии с политикой компании, приложение не может вносить изменения в настройки устройства без ведома и согласия пользователя. В частности, запрещены программы, вынуждающие пользователя удалять или деактивировать приложения других разработчиков.

Информацию об удалении приложения из магазина из-за нарушений правил для разработчиков также подтвердил агентству Рейтер представитель Google.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира , а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш . Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.