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2020-06-03T11:37
https://ria.ru/20200603/1572391633.html
Google убрал из магазина приложение, удаляющее китайские программы
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РИА Новости

Google убрал из магазина приложение, удаляющее китайские программы

11:37 03.06.2020
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© Depositphotos / MactrunkЛоготип Google Play
Логотип Google Play
© Depositphotos / Mactrunk
Логотип Google Play. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Google убрал из магазина популярное в Индии приложение Remove China App, которое позволяет находить и удалять со смартфона разработанные в Китае программы, сообщает портал TechCrunch.
Как указывает портал, программа Remove China App, которая была разработана индийской компанией OneTouch AppLabs, является одним из самых популярных приложений в Индии. С конца мая пользователи в стране загрузили его более 5 миллионов раз. Такой интерес среди индийской аудитории портал объясняет ростом антикитайских настроений на фоне обострения территориального спора между странами.
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Однако приложение было удалено из магазина Google Play Store, так как оно нарушает правила Google для разработчиков, пишет портал. В соответствии с политикой компании, приложение не может вносить изменения в настройки устройства без ведома и согласия пользователя. В частности, запрещены программы, вынуждающие пользователя удалять или деактивировать приложения других разработчиков.
Информацию об удалении приложения из магазина из-за нарушений правил для разработчиков также подтвердил агентству Рейтер представитель Google.
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам - горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций, внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.
Логотип Google. Архивное фото
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