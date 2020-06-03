Мантуров рассказал, что мечтает об отпуске

"Конечно, хочется с семьей пообщаться, немного отвлечься и переключиться на другие сферы – почитать, в конце концов, художественную литературу, на что времени не хватает… Раньше второй половины июля точно не получится", - сказал министр в ответ на вопрос, мечтает ли он об отпуске.