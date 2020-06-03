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Мантуров рассказал, что мечтает об отпуске
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РИА Новости

Мантуров рассказал, что мечтает об отпуске

11:37 03.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что в отпуске хочет побыть с семьей и почитать книги, но отдохнуть сможет не раньше второй половины июля.
Минпромторг и лично Мантуров играют большую роль в борьбе с коронавирусом в России – министерство отвечает в правительстве за производство масок и других средств индивидуальной защиты для граждан и медработников, за оснащение медицинской техникой лечебных учреждений, а также принимает активное участие в разработке вакцины против COVID-19.
"Конечно, хочется с семьей пообщаться, немного отвлечься и переключиться на другие сферы – почитать, в конце концов, художественную литературу, на что времени не хватает… Раньше второй половины июля точно не получится", - сказал министр в ответ на вопрос, мечтает ли он об отпуске.
Мантуров возглавляет министерство промышленности и торговли с 2012 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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