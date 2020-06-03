Мантуров рассказал о загрузке верфей

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия вышла на загрузку верфей даже в части строительства круизных лайнеров, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"В части судостроения могу сказать следующее – мы сегодня вышли уже на загрузку верфей, даже по круизным пассажирским судам, чего раньше не было никогда. Если помните, в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВа) по распределению, это приходилось на ГДР, на Польшу, а сегодня мы сами производим круизные суда большой вместимости – 300 человек. В этом году будет сдаваться первый такой лайнер класса "река-море", "Мустай Карим", - сообщил Мантуров.
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Первый за постсоветское время лайнер "Петр Великий" для круизов по Каспийскому и Черному морям по заказу Московского речного пароходства заложили на судозаводе "Лотос" в середине августа 2016 года. Аналогичный лайнер "Мустай Карим" позднее заложили на "Красном Сормове".
"В 90-е годы, да и в советское время очень много было иностранных траулеров. Сегодня по всем практически направлениям мы запустили производство у себя, благодаря скоординированной работе правительства. Теперь, если ты хочешь получить квоту под вылов аквакультур, ты должен заказать российское судно. Справедливо же, правильно? Если в наших водах вылавливаешь, работай на российском судне", - добавил министр.
Мантуров акцентировал, что в то же время в стране созданы условия льготного лизинга и механизмы субсидирования, чтобы российский суда были конкурентны по сравнению с иностранными. "Чтобы те же самые рыболовные компании не чувствовали себя обманутыми и не говорили, что их заставили приобретать российское, когда можно было дешево купить в Норвегии. Сейчас уже такого нет. Мы создали механизм, выровняв эти условия", - заключил Мантуров.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости ria.ru в 12.00 мск.
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