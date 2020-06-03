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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:34
https://ria.ru/20200603/1572391433.html
ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1036x0_80_0_0_8051c5a5cee56456bef01de804601300.jpg
РИА Новости

ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с коронавирусом

11:35 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) благодарна российским партнерам за вклад в оперативную работу организации по борьбе с коронавирусом, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.
"Мы продолжаем оказывать поддержку странам в решении таких вопросов, как ведение больных COVID, лабораторная диагностика, эпидемиология, эпидемиологический надзор, логистика и поставки материалов", - сказал он.
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"Я благодарен нашим партнерам в Российской Федерации, Германии, Великобритании, Польше за их вклад в нашу оперативную работу. За предоставление бригад по оказанию медицинских услуг, мобильных лабораторий и специалистов", - сказал Клюге.
Российские военные медики оказали помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с COVID-19. В общей сложности за рубежом отечественные специалисты провели дезинфекцию 140 населённых пунктов, обработано более 3 миллионов квадратных метров поверхностей зданий и сооружений, а также около 1 миллиона квадратных метров площадей и дорог.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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