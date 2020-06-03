ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) благодарна российским партнерам за вклад в оперативную работу организации по борьбе с коронавирусом, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.
"Мы продолжаем оказывать поддержку странам в решении таких вопросов, как ведение больных COVID, лабораторная диагностика, эпидемиология, эпидемиологический надзор, логистика и поставки материалов", - сказал он.
"Я благодарен нашим партнерам в Российской Федерации, Германии, Великобритании, Польше за их вклад в нашу оперативную работу. За предоставление бригад по оказанию медицинских услуг, мобильных лабораторий и специалистов", - сказал Клюге.
Российские военные медики оказали помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с COVID-19. В общей сложности за рубежом отечественные специалисты провели дезинфекцию 140 населённых пунктов, обработано более 3 миллионов квадратных метров поверхностей зданий и сооружений, а также около 1 миллиона квадратных метров площадей и дорог.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.