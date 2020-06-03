В Калининграде мужчина избил медика телефонной трубкой

"Как выяснилось, мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали в больницу. Находясь в приемном покое, гражданин начал вести себя агрессивно, оскорблять медицинских работников, а затем, выхватив стационарный телефон, нанес рваную рану в области головы сотруднику медучреждения", - говорится в сообщении.