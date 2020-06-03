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В Калининграде мужчина избил медика телефонной трубкой
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РИА Новости

В Калининграде мужчина избил медика телефонной трубкой

11:33 03.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали калининградца, который в приемном покое больницы избил медицинского работника телефонной трубкой, сообщила пресс-служба ведомства.
По информации управления Росгвардии, находящийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны получил информацию, что в здании областной больницы на улице Клинической в Калининграде сработала кнопка тревожной сигнализации.
"Как выяснилось, мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали в больницу. Находясь в приемном покое, гражданин начал вести себя агрессивно, оскорблять медицинских работников, а затем, выхватив стационарный телефон, нанес рваную рану в области головы сотруднику медучреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наряд группы задержания передал мужчину сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КалининградПроисшествия
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