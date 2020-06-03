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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:33
https://ria.ru/20200603/1572391243.html
В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

11:33 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, сообщил в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 33", - говорится в сообщении.
За последние сутки в регионе выявлены 357 новых случаев COVID-19.
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвердила диагноз у жителей Екатеринбурга, Артинского, Алапаевского, Арамильского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Богдановича, Березовского, Верхней Пышмы, Верхних Серег, Гаринского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Лесного, Невьянска, Нижней Туры, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Староуткинска, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов, Туринского и Шалинского городских округов, а также у одного жителя другого региона.
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Всего в регионе зафиксирован 6381 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, уточняет штаб.
Состояние 55 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 30 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 415. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны еще 170 человек. Всего уральские врачи вылечили 2680 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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