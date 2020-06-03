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2020-06-03T11:32
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В СК передали четыре уголовных дела основателя "Омбудсмена полиции"
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РИА Новости

В СК передали четыре уголовных дела основателя "Омбудсмена полиции"

11:32 03.06.2020
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Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Четыре уголовных дела, фигурантом которых является создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, переданы из столичного главка МВД России в ГСУ СК России по Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
"Четыре дела Воронцова для дальнейшего проведения предварительного расследования переданы в ГСУ СК России по Москве", - рассказал адвокат.
Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото впоследствии опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины.
Помощник Воронцова по паблику Игорь Худяков является фигурантом уголовного дела о распространении порнографии. Оба содержатся в московских СИЗО и отрицают свою вину.
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Сергей БадамшинСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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