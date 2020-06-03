В СК передали четыре уголовных дела основателя "Омбудсмена полиции"

"Четыре дела Воронцова для дальнейшего проведения предварительного расследования переданы в ГСУ СК России по Москве", - рассказал адвокат.

Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото впоследствии опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины.