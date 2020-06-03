В ЛНР зафиксировали работу украинских саперов у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Работу украинских саперных групп зафиксировали у линии соприкосновения в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"По данным нашей разведки, боевики 25-й бригады (ВС Украины - ред.) совершили минирование автодороги вблизи населенного пункта Счастье, установив двенадцать противотанковых мин в непосредственной близости к проезжей части дороги, которая регулярно используется для передвижения мирных жителей и патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - рассказали в пресс-службе.
Как утверждают в Народной милиции ЛНР, украинские силовики установили также 36 противотанковых мин к юго-востоку от моста в населенном пункте Счастье на обеих полосах автодороги H21.
"Несмотря на договорённости о перемирии, командование так называемой Операции объединенных сил (ООС) продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов", - дополнили в пресс-службе оборонного ведомства.
По данным Народной милиции ЛНР, в жилом районе указанного населенного пункта выявлена бронетехника ВС Украины, на окраине подконтрольного киеву населенного пункта Райгородка зафиксирована позиция зенитно-ракетного комплекса "Оса".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.