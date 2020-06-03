Индийские и китайские военные обсудят ситуацию в Ладакхе

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
"Это правда, что войска из Китая находятся на границе. Они утверждают, что это их территория. Мы утверждаем, что это наша территория. По этому поводу возникли разногласия", - сказал Сингх.
Он отметил, что этот вопрос уже обсуждается на переговорах между военными.
"Шестого июня состоятся переговоры между старшими офицерами. Я обсуждал это сегодня с главнокомандующим армией… Даже раньше, когда возникали разногласия, подобные тому, что произошло в Докламе, тогда это было решено с помощью переговоров на военном и дипломатическом уровнях", - отметил Сингх.
Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам - горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.