Индийские и китайские военные обсудят ситуацию в Ладакхе

Баннер с поздравлением с изменением статуса региона Ладакх в городе Лех, Индия. Архивное фото

Баннер с поздравлением с изменением статуса региона Ладакх в городе Лех, Индия

© AP Photo / Sheikh Saaliq Баннер с поздравлением с изменением статуса региона Ладакх в городе Лех, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Старшие офицеры Старшие офицеры Индии Китая 6 июня обсудят ситуацию на линии фактического контроля в Ладакхе, сообщил министр обороны Индии Раджнат Сингх в интервью телеканалу News18

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира , а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш . Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

"Это правда, что войска из Китая находятся на границе. Они утверждают, что это их территория. Мы утверждаем, что это наша территория. По этому поводу возникли разногласия", - сказал Сингх.

Он отметил, что этот вопрос уже обсуждается на переговорах между военными.

"Шестого июня состоятся переговоры между старшими офицерами. Я обсуждал это сегодня с главнокомандующим армией… Даже раньше, когда возникали разногласия, подобные тому, что произошло в Докламе, тогда это было решено с помощью переговоров на военном и дипломатическом уровнях", - отметил Сингх.