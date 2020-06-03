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2020-06-03T11:26
https://ria.ru/20200603/1572390972.html
Индийские и китайские военные обсудят ситуацию в Ладакхе
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РИА Новости

Индийские и китайские военные обсудят ситуацию в Ладакхе

11:26 03.06.2020
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© AP Photo / Sheikh SaaliqБаннер с поздравлением с изменением статуса региона Ладакх в городе Лех, Индия
Баннер с поздравлением с изменением статуса региона Ладакх в городе Лех, Индия
© AP Photo / Sheikh Saaliq
Баннер с поздравлением с изменением статуса региона Ладакх в городе Лех, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Старшие офицеры Индии и Китая 6 июня обсудят ситуацию на линии фактического контроля в Ладакхе, сообщил министр обороны Индии Раджнат Сингх в интервью телеканалу News18.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
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В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
"Это правда, что войска из Китая находятся на границе. Они утверждают, что это их территория. Мы утверждаем, что это наша территория. По этому поводу возникли разногласия", - сказал Сингх.
Он отметил, что этот вопрос уже обсуждается на переговорах между военными.
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"Шестого июня состоятся переговоры между старшими офицерами. Я обсуждал это сегодня с главнокомандующим армией… Даже раньше, когда возникали разногласия, подобные тому, что произошло в Докламе, тогда это было решено с помощью переговоров на военном и дипломатическом уровнях", - отметил Сингх.
Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам - горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.
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КашмирБутанКитайИндияВ мире
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