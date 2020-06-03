Потерпевшая обжалует решение суда по делу об изнасиловании в полиции

УФА, 3 июн – РИА Новости. Защита экс-дознавательницы, ставшей потерпевшей по делу о групповом изнасиловании тремя коллегами в отделе полиции Уфы, заявила РИА Новости, что обжалует оправдательный приговор двоим экс-полицейским и смягчение наказания третьему.

"Апелляционный приговор ВС РБ будем обжаловать. Эти отвратительные и мерзкие преступления совершили трое и должны понести за это наказание. Наказание чрезмерно мягкое: на рабочем месте должностные лица устроили оргию, пьянство, вину не признали и не извинились. Компенсация морального вреда несоразмерна содеянному и тяжким последствиям, наступившим в результате совершенных преступлений", - сказала адвокат потерпевшей Ирина Валиева.