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2020-06-03T11:24
https://ria.ru/20200603/1572390801.html
Потерпевшая обжалует решение суда по делу об изнасиловании в полиции
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РИА Новости

Потерпевшая обжалует решение суда по делу об изнасиловании в полиции

11:24 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
УФА, 3 июн – РИА Новости. Защита экс-дознавательницы, ставшей потерпевшей по делу о групповом изнасиловании тремя коллегами в отделе полиции Уфы, заявила РИА Новости, что обжалует оправдательный приговор двоим экс-полицейским и смягчение наказания третьему.
В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву за изнасилование коллеги в отделе полиции, они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей в качестве морального вреда. Защита экс-полицейских, прокуратура Башкирии, которая просила назначить им до 9 лет лишения свободы, а также потерпевшая сторона обжаловали решение суда. Верховный суд Башкирии сегодня оправдал Матвеева и Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Яромчуку смягчил приговор с 6 до 4 лет колонии, обязав выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.
"Апелляционный приговор ВС РБ будем обжаловать. Эти отвратительные и мерзкие преступления совершили трое и должны понести за это наказание. Наказание чрезмерно мягкое: на рабочем месте должностные лица устроили оргию, пьянство, вину не признали и не извинились. Компенсация морального вреда несоразмерна содеянному и тяжким последствиям, наступившим в результате совершенных преступлений", - сказала адвокат потерпевшей Ирина Валиева.
Защита Яромчука также заявила РИА Новости, что обжалует решение в кассационный суд в Самаре.
Зал судебных заседаний
2 июня, 17:09
Суд в Петербурге арестовал обвиняемых в изнасиловании подростков
Скандал разгорелся в октябре 2018 года после того, как на тот момент 23-летняя дознавательница полиции Уфы обвинила трех своих начальников в изнасиловании прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Замешанных в историю полицейских уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку: выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами. Процесс в Кировском районном суде длился полгода, Яромчук, Матвеев и Галиев виновными себя не признали.
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Республика БашкортостанУфаПроисшествия
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