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2020-06-03T13:05
https://ria.ru/20200603/1572390734.html
Врач, психолог и директор музея о поэтапном снятии карантина
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РИА Новости

Врач, психолог и директор музея о поэтапном снятии карантина

11:24 03.06.2020 (обновлено: 13:05 03.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие у центрального входа на ВДНХ в Москве. ВДНХ вновь открылась для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве, введенных для предотвращения распространения коронавируса
Прохожие у центрального входа на ВДНХ в Москве. ВДНХ вновь открылась для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве, введенных для предотвращения распространения коронавируса
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские регионы поэтапно смягчают ограничительные меры, выводя из спячки целые отрасли бизнеса, промышленности и сферы услуг. Для граждан снова становятся доступными торговые центры, салоны красоты и любимые парки. Однако возвращаться к прежней жизни нужно осторожно и не торопясь, считают опрошенные корреспондентами МИА "Россия сегодня" общественные деятели.
Режим самоизоляции так или иначе повлиял на всех, поэтому при выходе из него необходимо внимательно относиться к своему психическому состоянию, считает глава Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
"С учетом психологических особенностей нужно очень аккуратно подойти к вопросу выхода из карантинных мероприятий. Сейчас наступает время, когда можно постепенно возвращаться к более привычному образу и ритму жизни. Но так же, как в процессе действия жестких ограничительных мер многие могли испытывать трудности адаптации к новым и внезапным условиям, так и возвращение из изоляции несет в себе определенные риски для психологического благополучия", – говорит Шойгу.
По ее словам, пандемия показала, как важно заниматься психологическим просвещением среди граждан, это поможет сохранить и улучшить качество жизни.
Со временем восстановить свое душевное равновесие можно будет и во время привычного отдыха, например при посещении музея. О том, как эта сфера будет выходить из самоизоляции, рассказала генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова. Она напомнила, что в России удалось сдержать рост заболеваемости только благодаря оперативно принятым мерам самоизоляции. Она предлагает, несмотря на усталость, быть внимательными и соблюдать все меры предосторожности.
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"Никакого криминала в прогулках по расписанию домов также не вижу. Это быстрый и удобный способ разграничить потоки и избежать массового скопления людей. Москва – все-таки мегаполис, нас много, от этого никуда не деться. Понятно, что это ограничивает нашу свободу, что мы устали, но нам сразу было понятно, что возвращение к прежней жизни не будет одномоментным. Да, сейчас придется еще потерпеть, но это лучше, чем гарантированно получить вторую волну и свести на нет все предпринимавшиеся ранее усилия", – сказала Великанова.
После открытия в музее будут организованы зоны входа, где будут измерять температуру посетителей, и выхода, на пол нанесут специальную разметку, а зоны продажи билетов и сувениров оборудуют стеклянными перегородками.
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Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Михайлович Рошаль считает, что поэтапное снятие ограничений в Москве – это единственно верный подход в сложившейся ситуации.
"Разве кто-то считает, что это неправильно? Глупости какие! Конечно, правильно все делается. Хорошо и очень продуманно. Я поддерживаю", – сказал он.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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