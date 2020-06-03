ВОЗ даст рекомендации по проведению массовых мероприятий в России

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения будет предоставлять властям РФ рекомендации по проведению массовых мероприятий, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос о проведении голосования по поправкам в конституцию и других массовых мероприятиях в текущей эпидемиологической ситуации.
"Мы очень тесно будем работать с местными властями, предоставлять свои рекомендации, общие. Мы знаем, что эти критерии очень строго учитываются и рассматриваются, так что надеемся, что эпидемия будет и дальше снижаться и ни одно массовое масштабное мероприятие не принесет риска нового всплеска", - заявила Вуйнович на онлайн-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ.
"Мы видим, сейчас даже идет обсуждение, каким способом, насколько можно ограничить, чтобы не было таких масштабных посещений, которые бы предоставили угрозу общественному здоровью", - добавила Вуйнович.
Она отметила, что при проведении мероприятий на открытом воздухе есть возможность обеспечить распределение людей по территории на расстоянии друг от друга, а также обеспечить соблюдение правил гигиены.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.