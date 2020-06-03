ВОЗ даст рекомендации по проведению массовых мероприятий в России

"Мы очень тесно будем работать с местными властями, предоставлять свои рекомендации, общие. Мы знаем, что эти критерии очень строго учитываются и рассматриваются, так что надеемся, что эпидемия будет и дальше снижаться и ни одно массовое масштабное мероприятие не принесет риска нового всплеска", - заявила Вуйнович на онлайн-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ.