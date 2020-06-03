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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-03T11:23
https://ria.ru/20200603/1572390686.html
ВОЗ даст рекомендации по проведению массовых мероприятий в России
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РИА Новости

ВОЗ даст рекомендации по проведению массовых мероприятий в России

11:23 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения будет предоставлять властям РФ рекомендации по проведению массовых мероприятий, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос о проведении голосования по поправкам в конституцию и других массовых мероприятиях в текущей эпидемиологической ситуации.
"Мы очень тесно будем работать с местными властями, предоставлять свои рекомендации, общие. Мы знаем, что эти критерии очень строго учитываются и рассматриваются, так что надеемся, что эпидемия будет и дальше снижаться и ни одно массовое масштабное мероприятие не принесет риска нового всплеска", - заявила Вуйнович на онлайн-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ.
"Мы видим, сейчас даже идет обсуждение, каким способом, насколько можно ограничить, чтобы не было таких масштабных посещений, которые бы предоставили угрозу общественному здоровью", - добавила Вуйнович.
Она отметила, что при проведении мероприятий на открытом воздухе есть возможность обеспечить распределение людей по территории на расстоянии друг от друга, а также обеспечить соблюдение правил гигиены.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции
Вчера, 11:07Голосование по поправкам в Конституцию
В Приморье участки для голосования по Конституции оборудуют на улице
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