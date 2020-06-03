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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:08
https://ria.ru/20200603/1572390529.html
В ВОЗ отметили снижение индекса распространения коронавируса в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572255124_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_90a81f805494f2fe0b36a5426fbcfbf8.jpg
РИА Новости

В ВОЗ отметили снижение индекса распространения коронавируса в России

11:20 03.06.2020 (обновлено: 12:08 03.06.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовСотрудники инфекционного корпуса Республиканской детской клинической больницы во Владикавказе, где лечат пациентов с COVID-19
Сотрудники инфекционного корпуса Республиканской детской клинической больницы во Владикавказе, где лечат пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В России наблюдается снижение индекса распространения коронавирусной инфекции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
"Мы видим хорошее снижение, хотя медленное, индекса инфекции в Российской Федерации и в Москве, пока не на том уровне, на котором все ожидали, но оно появляется", — сказала она на онлайн-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается почти 6,2 миллиона инфицированных, 376 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения превысило 432 тысячи, 5215 человек скончались, почти 196 тысяч вылечились. При этом за последние сутки число новых случаев в Москве опустилось ниже двух тысяч впервые с 23 апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗМосква
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