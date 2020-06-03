В ВОЗ отметили снижение индекса распространения коронавируса в России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В России наблюдается снижение индекса распространения коронавирусной инфекции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
"Мы видим хорошее снижение, хотя медленное, индекса инфекции в Российской Федерации и в Москве, пока не на том уровне, на котором все ожидали, но оно появляется", — сказала она на онлайн-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается почти 6,2 миллиона инфицированных, 376 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения превысило 432 тысячи, 5215 человек скончались, почти 196 тысяч вылечились. При этом за последние сутки число новых случаев в Москве опустилось ниже двух тысяч впервые с 23 апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.