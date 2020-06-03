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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-06-03T11:24
https://ria.ru/20200603/1572390473.html
Центральный парк в Усмани реконструируют
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РИА Новости

Центральный парк в Усмани реконструируют

11:25 03.06.2020
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© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиРеконструкция городского парка в Усмани
Реконструкция городского парка в Усмани
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Власти Липецкой области проведут реконструкцию центрального парка в городе Усмань в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, уже проведены работы по установке сцены, танцплощадки, малых архитектурных форм, детской игровой площадки и гимнастического городка. Выполнено устройство сетей наружного освещения, идут работы по строительству амфитеатра, производится реконструкция старого фонтана на центральной площади парка, а также приобретен детский аттракцион.
Артамонов отметил, что при благоустройстве парка учитываются пожелания жителей. Усманцы попросили установить аттракционы, построить спортивные площадки, беговые дорожки с современным покрытием, обустроить зоны для детей с ограниченными возможностями, реконструировать фонтан, танцевальную площадку, оборудовать места для спокойного отдыха, устроить летнее кафе. Обновление парка планируется завершить к концу лета. Общая сумма затрат составит 27 миллионов рублей, из них 16,5 миллионов рублей из федерального бюждета.
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"У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. Мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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