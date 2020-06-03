Центральный парк в Усмани реконструируют

ЛИПЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Власти Липецкой области проведут реконструкцию центрального парка в городе Усмань в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона . Власти Липецкой области проведут реконструкцию центрального парка в городе Усмань в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов

По его словам, уже проведены работы по установке сцены, танцплощадки, малых архитектурных форм, детской игровой площадки и гимнастического городка. Выполнено устройство сетей наружного освещения, идут работы по строительству амфитеатра, производится реконструкция старого фонтана на центральной площади парка, а также приобретен детский аттракцион.

Артамонов отметил, что при благоустройстве парка учитываются пожелания жителей. Усманцы попросили установить аттракционы, построить спортивные площадки, беговые дорожки с современным покрытием, обустроить зоны для детей с ограниченными возможностями, реконструировать фонтан, танцевальную площадку, оборудовать места для спокойного отдыха, устроить летнее кафе. Обновление парка планируется завершить к концу лета. Общая сумма затрат составит 27 миллионов рублей, из них 16,5 миллионов рублей из федерального бюждета.