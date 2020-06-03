Эксперт прокомментировал полет бомбардировщиков США над Черным морем

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, оснащенные противокорабельными ракетами AGM-158C, в случае реальной угрозы Черноморскому флоту РФ могут быть нейтрализованы современными средствами российской ПВО, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее американское издание The Drive опубликовало статью, согласно которой бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США во время полета над Черным морем отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile, которые могут "представлять особенно серьезную проблему для российского флота".
"Сами стратегические бомбардировщики B-1B являются лёгкой целью для развернутых в Крыму зенитных ракетных систем С-400, оснащённых управляемой ракетой большой дальности 40Н6, способной поразить цель на дальности до 400 километров. В случае если бы американские самолёты представляли реальную военную угрозу, они были бы обнаружены уже на этой дистанции и уничтожены. Проблемы есть не у российского флота, а в умах американских журналистов", - сказал Коротченко.
По словам эксперта, российские боевые корабли, выпускаемые в последние годы, оснащаются зенитно-ракетным комплексом "Полимент-редут", который по своим тактико-техническим характеристикам аналогичен системам наземного базирования С-350 "Витязь" и способен перехватить любые атакующие цели, включая противокорабельные ракеты.