В Москве 4 июня из-за ночной репетиции парада Победы ограничат движение

"С 21.00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки улиц: улица Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой, 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека, Оружейный переулок от д. 3с1 до Тверской улицы, улица Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, улица Охотный ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка, улица Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка", - говорится в сообщении.