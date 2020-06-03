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75 лет Великой Победы
2020-06-03T11:34
https://ria.ru/20200603/1572390353.html
В Москве 4 июня из-за ночной репетиции парада Победы ограничат движение
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572327821_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_3cfdbe6c27dd99f25bbff6dbb2711f2b.jpg
РИА Новости

В Москве 4 июня из-за ночной репетиции парада Победы ограничат движение

11:18 03.06.2020 (обновлено: 11:34 03.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНанесение временной дорожной разметки к параду Победы в Москве
Нанесение временной дорожной разметки к параду Победы в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Движение в центре Москвы будет ограничено 4 июня из-за ночной репетиции парада Победы, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"С 21.00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки улиц: улица Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой, 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека, Оружейный переулок от д. 3с1 до Тверской улицы, улица Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, улица Охотный ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка, улица Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по Бульварному кольцу можно будет проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного, и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу.
"ЦОДД рекомендует жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города", - добавляется в сообщении.
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75 лет Великой ПобедыЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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