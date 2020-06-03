В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1880

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1880 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 86 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 19 пациентов. За сутки от COVID-19 умерла 74-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.