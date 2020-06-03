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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:15
https://ria.ru/20200603/1572390220.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1880
https://cdn23.img.ria.ru/images/110034/81/1100348166_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_a7d2bc71ffd6e10ec3f841252842fef3.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1880

11:15 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на десять, достигнув 1880, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1880 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 86 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 19 пациентов. За сутки от COVID-19 умерла 74-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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