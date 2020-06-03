В Китае прокомментировали новую ядерную политику России

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы РФ в области ядерного сдерживания.
"Китайская сторона обратила внимание на этот документ. В настоящее время в сфере международной стратегической безопасности возрастают случаи применения политики односторонних действий и гегемонии, нанесен серьезный удар глобальному стратегическому балансу сил и стабильности. Китайская сторона уважает и с пониманием относится к усилиям России по защите национальных интересов и безопасности", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что Китай готов работать со всеми сторонами для защиты стратегической стабильности, а также укрепления международного мира и безопасности.