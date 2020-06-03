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2020-06-03T11:14
https://ria.ru/20200603/1572390174.html
В Китае прокомментировали новую ядерную политику России
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РИА Новости

В Китае прокомментировали новую ядерную политику России

11:14 03.06.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Китай с уважением и пониманием относится к усилиями России по защите своих национальных интересов в сфере безопасности, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новую стратегию в области ядерного сдерживания.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы РФ в области ядерного сдерживания.
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"Китайская сторона обратила внимание на этот документ. В настоящее время в сфере международной стратегической безопасности возрастают случаи применения политики односторонних действий и гегемонии, нанесен серьезный удар глобальному стратегическому балансу сил и стабильности. Китайская сторона уважает и с пониманием относится к усилиям России по защите национальных интересов и безопасности", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что Китай готов работать со всеми сторонами для защиты стратегической стабильности, а также укрепления международного мира и безопасности.
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Экс-чиновник Госдепа прокомментировал новую ядерную политику России
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Чжао ЛицзяньРоссияМИД КНРВладимир ПутинКитайБезопасностьВ мире
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