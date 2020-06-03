В Китае прокомментировали новую ядерную политику России

"Китайская сторона обратила внимание на этот документ. В настоящее время в сфере международной стратегической безопасности возрастают случаи применения политики односторонних действий и гегемонии, нанесен серьезный удар глобальному стратегическому балансу сил и стабильности. Китайская сторона уважает и с пониманием относится к усилиям России по защите национальных интересов и безопасности", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.