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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:13
https://ria.ru/20200603/1572389985.html
В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом выросло до 45
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом выросло до 45

11:13 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии за минувшие сутки выросло на три и достигло 45, сообщил в среду комитет Юго-Осетпотребнадзора.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Южной Осетии лабораторно были подтверждены 42 случая коронавирусной инфекции COVID-19, выздоровели 30 пациентов.
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"В Южной Осетии выявлено еще три новых случая заболевания коронавирусом, еще один человек выписан из больницы после выздоровления", - приводит сообщение комитета агентство "Рес".
Правительство республики ранее приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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