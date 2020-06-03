В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом выросло до 45

ЦХИНВАЛ, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии за минувшие сутки выросло на три и достигло 45, сообщил в среду комитет Юго-Осетпотребнадзора.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Южной Осетии лабораторно были подтверждены 42 случая коронавирусной инфекции COVID-19, выздоровели 30 пациентов.
"В Южной Осетии выявлено еще три новых случая заболевания коронавирусом, еще один человек выписан из больницы после выздоровления", - приводит сообщение комитета агентство "Рес".
Правительство республики ранее приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.