В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом выросло до 45

Ранее в ведомстве сообщили, что в Южной Осетии лабораторно были подтверждены 42 случая коронавирусной инфекции COVID-19, выздоровели 30 пациентов.

"В Южной Осетии выявлено еще три новых случая заболевания коронавирусом, еще один человек выписан из больницы после выздоровления", - приводит сообщение комитета агентство "Рес".