В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков превысило 250

"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у восьми медицинских работников. Всего COVID-19 заразились 256 медиков в регионе", — говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1911 человек, в том числе у 72 за последние сутки, выздоровели 1077 пациентов, 61 скончался, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.