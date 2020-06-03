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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:10
https://ria.ru/20200603/1572389894.html
В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков превысило 250
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков превысило 250

11:10 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 3 июн - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае превысило 250 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у восьми сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у восьми медицинских работников. Всего COVID-19 заразились 256 медиков в регионе", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1911 человек, в том числе у 72 за последние сутки, выздоровели 1077 пациентов, 61 скончался, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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