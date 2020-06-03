В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков превысило 250

ПЕРМЬ, 3 июн - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае превысило 250 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у восьми сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у восьми медицинских работников. Всего COVID-19 заразились 256 медиков в регионе", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1911 человек, в том числе у 72 за последние сутки, выздоровели 1077 пациентов, 61 скончался, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.