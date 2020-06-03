В Госдуме прокомментировали полеты американских B-1B у российских границ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал профанацией попытку демонстрации угрозы РФ из-за полета над Черным морем бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США после того, как в небо поднялись российские истребители.
Издание The Drive сообщило, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США во время полета над Черным морем отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника. Как утверждает издание, продемонстрированные США и их союзниками возможности могут "представлять особенно серьезную проблему для российского флота". По мнению авторов статьи, отправка B-1B в Черноморский регион является "очевидным сигналом" для России.
"Мы и без этой демонстрации знали, что США обладают внушительным военным потенциалом, но, хочу заметить, в случае угрозы нашей национальной безопасности американским бомбардировщикам не помогут ни истребители сопровождения, ни противокорабельные ракеты. Мы просто не дадим им приблизиться на дистанцию пуска. Подобными наглыми выходками дрожать от страха нас не заставят. И посмотрим правде в глаза - бомбардировщик, к которому приблизились наши истребители, может считать себя потерянным как боевая единица. Так что вместо демонстрации угрозы получилась профанация", - сказал Бальбек РИА Новости.
Ранее командование ВВС США в Европе сообщило, что два B-1B Lancer совершили полет над Черным морем, их сопровождали истребители ряда стран, включая ВВС Украины. Американские бомбардировщики поднялись с авиабазы в Южной Дакоте. В Минобороны России сообщили, что системы ПВО зафиксировали B-1B над Черным и Балтийским морями, после чего российские истребители Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс.