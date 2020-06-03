В Госдуме прокомментировали полеты американских B-1B у российских границ

"Мы и без этой демонстрации знали, что США обладают внушительным военным потенциалом, но, хочу заметить, в случае угрозы нашей национальной безопасности американским бомбардировщикам не помогут ни истребители сопровождения, ни противокорабельные ракеты. Мы просто не дадим им приблизиться на дистанцию пуска. Подобными наглыми выходками дрожать от страха нас не заставят. И посмотрим правде в глаза - бомбардировщик, к которому приблизились наши истребители, может считать себя потерянным как боевая единица. Так что вместо демонстрации угрозы получилась профанация", - сказал Бальбек РИА Новости.