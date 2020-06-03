В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северо-востоке Чили, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 07.35 по времени UTC (10.35 мск). Эпицентр располагался в 50 километрах к югу от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама и в 226 километрах к востоку от города Антофагаста. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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