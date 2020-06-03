В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 1567

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции в Воронежской области, превысило 1,5 тысячи, сообщает правительство региона.
В регионе коронавирус подтвержден у 2361 человека. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца.
"Ещё 68 человек за последние сутки победили болезнь. Число выздоровевших от коронавируса в регионе достигло 1 567 человек", - говорится в сообщении.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,324 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,1 миллиона случаев заражения, умерли более 376 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.