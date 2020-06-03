В Воронежской области число излечившихся от коронавируса достигло 1567

В регионе коронавирус подтвержден у 2361 человека. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца.

"Ещё 68 человек за последние сутки победили болезнь. Число выздоровевших от коронавируса в регионе достигло 1 567 человек", - говорится в сообщении.

Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,324 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 6,1 миллиона случаев заражения, умерли более 376 тысяч человек.