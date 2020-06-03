Лидер Ирана сравнил обращение полиции с Флойдом с поведением США

ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сравнил гибель афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий американской полиции с поведением Вашингтона в отношении других стран.
"Ситуация, которая сегодня наблюдается в различных городах и штатах Америки, - проявление тех реалий, которые скрывали, ничего нового в этом нет", - сказал Хаменеи, чье выступление по случаю годовщины кончины лидера исламской революции Рухоллы Хомейни транслировало иранское телевидение.
"То, что один полицейский с полным хладнокровием прижимает своим коленом шею чернокожего так, что тот умирает, несмотря на мольбы, а другие полицейские смотрят и ничего не предпринимают, не является чем-то новым, такова сущность США. Именно этим занимались в отношении всего мира – Афганистана, Ирака, Сирии, делали и со многими другими странами", - добавил он.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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