ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

В Европе нет стран, получивших иммунитет к коронавирусу, заявили в ВОЗ

В Европе нет стран, получивших иммунитет к коронавирусу, заявили в ВОЗ

В России зарегистрировано 432 277 случаев коронавируса. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, 30 и 31 мая суточный прирост составлял 2,3%, 1 июня снизился до 2,2%, 2 июня этот показатель упал до 2,1%, а 3 июня - до 2%.