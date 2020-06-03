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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:05
https://ria.ru/20200603/1572389488.html
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223700_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_9212d406526f57947c0b88469ee1499d.jpg
РИА Новости

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

11:05 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер
Фельдшер
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"На сегодняшний день европейский регион насчитывает более 2,2 миллиона случаев COVID-19, умерло более 181 тысяч человек. Несмотря на то, что ежедневное число случаев уменьшилось наполовину по сравнению с апрелем, риск остается высоким. В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь", - сказал Клюге в ходе онлайн брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ.
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В России зарегистрировано 432 277 случаев коронавируса. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, 30 и 31 мая суточный прирост составлял 2,3%, 1 июня снизился до 2,2%, 2 июня этот показатель упал до 2,1%, а 3 июня - до 2%.
Ранее представитель ВОЗ заявляла, что применяемые РФ меры по борьбе с коронавирусом - замечательные, Россия практически опередила всех своей подготовленностью.
На Украине зафиксировано 24 823 случая коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19РоссияВОЗУкраинаЭкономика
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