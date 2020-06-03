ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"На сегодняшний день европейский регион насчитывает более 2,2 миллиона случаев COVID-19, умерло более 181 тысяч человек. Несмотря на то, что ежедневное число случаев уменьшилось наполовину по сравнению с апрелем, риск остается высоким. В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь", - сказал Клюге в ходе онлайн брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ.
В России зарегистрировано 432 277 случаев коронавируса. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, 30 и 31 мая суточный прирост составлял 2,3%, 1 июня снизился до 2,2%, 2 июня этот показатель упал до 2,1%, а 3 июня - до 2%.
Ранее представитель ВОЗ заявляла, что применяемые РФ меры по борьбе с коронавирусом - замечательные, Россия практически опередила всех своей подготовленностью.
На Украине зафиксировано 24 823 случая коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.