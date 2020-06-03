Экс-полицейский Яромчук вновь подаст апелляцию по делу об изнасиловании

УФА, 3 июн – РИА Новости. Защита экс-полицейского Павла Яромчука, которого Верховный суд Башкирии признал виновным в изнасиловании коллеги в отделе полиции Уфы, но сократил в полтора раза срок, обжалует решение в высшей инстанции, заявил РИА Новости адвокат бывшего правоохранителя Наиль Багаутдинов.
В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву за изнасилование коллеги в отделе полиции, они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей в качестве морального вреда. Защита экс-полицейских, прокуратура Башкирии, которая просила назначить им до 9 лет лишения свободы, а также потерпевшая сторона обжаловали решение суда. Верховный суд Башкирии сегодня оправдал Матвеева и Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Яромчуку смягчил приговор с 6 до 4 лет колонии, обязав выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.
"Пока мы не получили решение суда, получим, изучим и обжалуем, конечно. Обжалуем в высшую инстанцию – в Кассационный суд общей юрисдикции в Самаре", - сказал адвокат.
Яромчука взяли под стражу в зале суда. Багаутдинов предположил, что в пятницу его отправят в изолятор в Дюртюлинском районе, так как изолятор в закрыт на карантин по коронавирусу.
Скандал разгорелся в октябре 2018 года после того, как на тот момент 23-летняя дознавательница полиции Уфы обвинила трех своих начальников в изнасиловании прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Замешанных в историю полицейских уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку: выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами. Процесс в Кировском районном суде длился полгода, Яромчук, Матвеев и Галиев виновными себя не признали.