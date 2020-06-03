Экс-полицейский Яромчук вновь подаст апелляцию по делу об изнасиловании

УФА, 3 июн – РИА Новости. Защита экс-полицейского Павла Яромчука, которого Верховный суд Защита экс-полицейского Павла Яромчука, которого Верховный суд Башкирии признал виновным в изнасиловании коллеги в отделе полиции Уфы , но сократил в полтора раза срок, обжалует решение в высшей инстанции, заявил РИА Новости адвокат бывшего правоохранителя Наиль Багаутдинов.

В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии Яромчуку, Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву за изнасилование коллеги в отделе полиции, они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей в качестве морального вреда. Защита экс-полицейских, прокуратура Башкирии, которая просила назначить им до 9 лет лишения свободы, а также потерпевшая сторона обжаловали решение суда. Верховный суд Башкирии сегодня оправдал Матвеева и Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Яромчуку смягчил приговор с 6 до 4 лет колонии, обязав выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.

"Пока мы не получили решение суда, получим, изучим и обжалуем, конечно. Обжалуем в высшую инстанцию – в Кассационный суд общей юрисдикции в Самаре", - сказал адвокат.

Яромчука взяли под стражу в зале суда. Багаутдинов предположил, что в пятницу его отправят в изолятор в Дюртюлинском районе, так как изолятор в закрыт на карантин по коронавирусу.