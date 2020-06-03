Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T11:01
https://ria.ru/20200603/1572389308.html
В Европе нет стран, получивших иммунитет к коронавирусу, заявили в ВОЗ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6f65fe5af2fa8789bb9e8094f2793d2f.jpg
РИА Новости

В Европе нет стран, получивших иммунитет к коронавирусу, заявили в ВОЗ

11:01 03.06.2020
826
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Пока ни одна страна Европы не выработала иммунитет к COVID-19, заявила старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ Катрин Смолвуд.
"Большинство стран европейского региона до сих пор констатируют новые случаи коронавируса… можем сказать, что нет ни одной страны, которую можно было объявить обладающей иммунитетом здесь", - сказала она на онлайн-брифинге бюро.
Медик
Вчера, 10:45Распространение нового коронавируса
ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса
При этом специалист отметила, что, например, в Италии передача вируса находится под контролем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
230022
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвропаИталияВ мире
Рекомендуем
Фельдшер
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Медик
ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ призвала обеспечить равный доступ к вакцине от COVID с ее появлением
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Лидер Ирана сравнил обращение полиции с Флойдом с поведением США
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Италии
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали полеты американских B-1B у российских границ
Тестирование на коронавирус
В ВС Украины зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
ВОЗ поблагодарила Россию за вклад в борьбу с коронавирусом
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Москве выявили 1959 новых случаев заражения коронавирусом
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В Китае прокомментировали новую ядерную политику России
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
В России третий день снижается суточный прирост заболевших COVID-19
Жители Стокгольма в парке Раламбшов. Май 2020
Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу
Сотрудники инфекционного корпуса Республиканской детской клинической больницы во Владикавказе, где лечат пациентов с COVID-19
В ВОЗ отметили снижение индекса распространения коронавируса в России
Тадж-Махал, Индия
Индия разрешила въезд в страну определенных категорий иностранцев
Заседание Верховной рады Украины
В партии Порошенко требуют отставки правительства Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
23:13В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния