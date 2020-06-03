В Европе нет стран, получивших иммунитет к коронавирусу, заявили в ВОЗ

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Пока ни одна страна Европы не выработала иммунитет к COVID-19, заявила старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ Катрин Смолвуд.
"Большинство стран европейского региона до сих пор констатируют новые случаи коронавируса… можем сказать, что нет ни одной страны, которую можно было объявить обладающей иммунитетом здесь", - сказала она на онлайн-брифинге бюро.
При этом специалист отметила, что, например, в Италии передача вируса находится под контролем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.