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В Подмосковье рассказали о ликвидации последствий подтоплений
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РИА Новости

В Подмосковье рассказали о ликвидации последствий подтоплений

11:00 03.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПодтопленной дом в поселке Нахабино Московской области
Подтопленной дом в поселке Нахабино Московской области
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Подтопленной дом в поселке Нахабино Московской области
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свыше 100 человек и порядка 40 единиц техники привлечены к ликвидации последствий подтоплений на территории Московской области из-за прошедших обильных дождей, специалисты уже откачали более 15 тысяч кубометров воды, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Для ликвидации последствий подтоплений привлечено 103 человека и 37 единиц техники. Всего откачано 15 027 кубометров воды", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по состоянию на 10.00 среды в 30 садовых товариществах на территории 11 муниципальных образований остаются подтопленными 577 приусадебных участков, 12 дачных домов и один мост.
Кадры подтопленных районов в подмосковном Красногорске
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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