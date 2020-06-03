В Подмосковье рассказали о ликвидации последствий подтоплений

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свыше 100 человек и порядка 40 единиц техники привлечены к ликвидации последствий подтоплений на территории Московской области из-за прошедших обильных дождей, специалисты уже откачали более 15 тысяч кубометров воды, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Для ликвидации последствий подтоплений привлечено 103 человека и 37 единиц техники. Всего откачано 15 027 кубометров воды", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по состоянию на 10.00 среды в 30 садовых товариществах на территории 11 муниципальных образований остаются подтопленными 577 приусадебных участков, 12 дачных домов и один мост.