В партии Порошенко требуют отставки правительства Украины

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко в Верховной раде Украины требует отставки правительства Дениса Шмыгаля в связи с отсутствием экономической и социальной политики, заявила сопредседатель фракции, народный депутат Ирина Геращенко.
Рада 4 марта назначила нового премьера Украины и обновила состав правительства. Парламент удовлетворил заявление об отставке премьера Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Шмыгаль. Ряд фракций в Раде критикуют работу кабмина Шмыгаля, отмечая, что правительство неэффективно борется с эпидемией коронавируса и не предпринимает мер по предотвращению "надвигающегося" экономического кризиса.
"Наша политическая сила настаивает на том, что это правительство (президента Владимира - ред.) Зеленского должно уйти в отставку. Мы точно против министра обороны, который демотивирует военных, мы точно против министров экономики и соцполитики, фамилий которых не знает даже Зеленский, потому что в этой стране нет сегодня ни экономики, ни соцполитики… Мы требуем от руководства парламента предоставить нам подписные листы для сбора 150 подписей за отставку правительства Зеленского, у которого нет программы, стратегии, нет идеологии, кабмина, который завалил экономику и завалил медицину", - заявила Геращенко, выступая в Раде в среду.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состав кабмина будет меняться до тех пор, пока правительство не станет идеальным. Согласно украинскому законодательству, глава государства вносит на рассмотрение парламента новую кандидатуру премьера, для утверждения достаточно 226 голосов. Персональный состав нового кабмина на рассмотрение Рады предлагает уже новый премьер. Кандидатуры на пост министров иностранных дел и обороны предлагает президент.
Накануне заместитель главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Евгения Кравчук заявила, что считает нецелесообразной отставку правительства Дениса Шмыгаля, возможна смена отдельных министров.