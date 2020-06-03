В партии Порошенко требуют отставки правительства Украины

"Наша политическая сила настаивает на том, что это правительство (президента Владимира - ред.) Зеленского должно уйти в отставку. Мы точно против министра обороны, который демотивирует военных, мы точно против министров экономики и соцполитики, фамилий которых не знает даже Зеленский, потому что в этой стране нет сегодня ни экономики, ни соцполитики… Мы требуем от руководства парламента предоставить нам подписные листы для сбора 150 подписей за отставку правительства Зеленского, у которого нет программы, стратегии, нет идеологии, кабмина, который завалил экономику и завалил медицину", - заявила Геращенко, выступая в Раде в среду.