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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:43
https://ria.ru/20200603/1572389135.html
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

10:58 03.06.2020 (обновлено: 15:43 03.06.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минздрав ведет работу по анализу практики применения нормативно-правовых актов, в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина, принятых для борьбы с распространением COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту России, Минздраву России и Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы, принятых для борьбы с распространением COVID-19, особое внимание ведомства должны обратить на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.
"В настоящее время ведется работа по данному вопросу",- говорится в сообщении.
Остальные комментарии по данному вопросу пока преждевременны, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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Artur Tsarev
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3 июня, 12:56
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