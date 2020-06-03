Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минздрав ведет работу по анализу практики применения нормативно-правовых актов, в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина, принятых для борьбы с распространением COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту России, Минздраву России и Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы, принятых для борьбы с распространением COVID-19, особое внимание ведомства должны обратить на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.
"В настоящее время ведется работа по данному вопросу",- говорится в сообщении.
Остальные комментарии по данному вопросу пока преждевременны, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.